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    बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश बने MLC: 2027 तक रहेगा कार्यकाल, पिता उपेंद्र की मौजूदगी में ली शपथ

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 07:39 PM (IST)

    पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ द ...और पढ़ें

    पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ली बिहार विधान परिषद सदस्य की शपथ

    पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ली बिहार विधान परिषद सदस्य की शपथ

    HighLights

    1. दीपक प्रकाश ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की।

    2. सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ।

    3. नव मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक होगा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने गुरुवार को लंबी राजनीतिक प्रतीक्षा के उपरांत बिहार विधान परिषद के विधिवत सदस्य बन गए। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

    शपथ ग्रहण समारोह बिहार विधान परिषद वेश्म में संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्यपाल निर्गत मनोनयन की अधिसूचना बिहार विधान परिषद के प्रभारी सचिव शंकर कुमार ने पढ़ी। नव मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक होगा।

    कौन-कौन मौजूद रहा?

    कार्यक्रम में विधान परिषद के उपसभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह, विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    इसके अतिरिक्त राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं विधान परिषद के उपनेता (सत्तारूढ़ दल) संजीव कुमार सिंह उपस्थित थे।

    कार्यक्रम के उपरांत सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दीपक प्रकाश को सदस्यता एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

    उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दीपक प्रकाश सदन की गरिमा एवं मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

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