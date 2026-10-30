आय से अधिक संपत्ति मामले में दानापुर की अवर निबंधक सस्पेंड, छापेमारी में 70 लाख नकद, गहने और महंगी घड़ियां मिली

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दानापुर की अवर निबंधक कुमारी स्वीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के करीब एक माह बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।

एक करोड़ से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का आरोप कुमारी स्वीटी और उनके पति रविन्द्र कुमार दिवाकर पर लगभग एक करोड़ छह लाख 85 हजार 900 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रविन्द्र कुमार दिवाकर पटना में अपर समाहर्ता (आपूर्ति) के पद पर तैनात हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छापेमारी में 70 लाख रुपये नकद बरामद अफसर दंपती के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान करीब 70 लाख रुपये नकद मिले थे। इसके अलावा महंगी घड़ियां और गहने भी बरामद किए गए थे। जांच के दौरान दानापुर में दो फ्लैट होने की जानकारी भी सामने आई थी।