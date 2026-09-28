पटना में ADM और सब-रजिस्ट्रार के ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा; कैश-ज्वेलरी और निवेश के कागजात मिले

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो की टीम ने एडीएम (आपूर्ति) रविंद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी दानापुर की जिला सब-रजिस्ट्रार कुमारी स्वीटी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली।

तलाशी की कार्रवाई पटना और बेगूसराय स्थित आवासों पर की गई। विजिलेंस टीम के अनुसार, तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात सामने आए हैं। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण मिलने की भी जानकारी सामने आई है।

घरों से कैश और गहने मिलने की बात विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान टीम ने कथित तौर पर नकदी और आभूषण के अलावा विभिन्न निवेशों से संबंधित कागजात भी बरामद किए हैं। टीम इन दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच कर रही है।

आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले संपत्ति की स्थिति को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तलाशी में मिले सामान और दस्तावेजों का मूल्यांकन किए जाने के बाद मामले में आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। पटना से बेगूसराय तक ठिकानों की तलाशी विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने पटना और बेगूसराय में संबंधित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति, बैंकिंग और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों की ओर से बरामद नकदी, गहने और कागजात का मिलान संबंधित अधिकारियों की घोषित आय और संपत्तियों से किया जाएगा। तलाशी की कार्रवाई फिलहाल जारी रहने की बात कही गई है। जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर तलाशी के दौरान बरामद सामग्री के आधार पर निगरानी ब्यूरो आगे की जांच करेगा। आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित तौर पर कितनी संपत्ति और निवेश का स्रोत क्या है।