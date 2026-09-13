दानापुर स्टेशन पर विजिलेंस का छापा, रेलवे की राशि जमा करने में देरी पर 2 TTI से पूछताछ

जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर स्टेशन पर शनिवार की शाम रेलवे विजिलेंस की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने रेलवे की राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करने के मामले में दो टिकट निरीक्षकों (टीटी) से पूछताछ की। टीम ने दोनों से राशि जमा करने में हुई देरी और पूरे मामले से जुड़े रिकार्ड के संबंध में जानकारी ली।

रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार, विजिलेंस टीम की ओर से की गई पूछताछ जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों टीटी द्वारा निर्धारित समय पर रेलवे की राशि जमा नहीं किए जाने से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। टीम ने संबंधित रिकार्ड और राशि जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े बिंदुओं की जानकारी ली है।