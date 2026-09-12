सावधान! पटना की डेयरी में मिला फॉर्मेलिन वाला दूध, हाजीपुर और दरभंगा में मिलावटी पनीर जब्त

राज्य ब्यूरो, पटना। खाद्य सुरक्षा की टीम ने शनिवार को वैशाली, दरभंगा और पटना जिला मेंं छापेमारी कर एक्सपायर्ड, खराब एवं मानकों के विपरीत पाए गए खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया।

पटना जिला में फतुहा टेढ़ी पुल के निकट स्थित राजीव डेयरी में दूध एवं पनीर की जांच की गई। फार्मेलिन पाए जाने के बाद 126 लीटर दूध नष्ट कराया गया। पटना नगर स्थित संतुष्टि स्वीट्स और उसकी विनिर्माण इकाई में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

वैशाली जिला में हाजीपुर स्थित स्टेशन रोड अवस्थित सुधीर किराना दुकान का 14 किलो पनीर नष्ट कराया गया। उसमेंं स्टार्च की मिलावट पाई गई थी। श्रीगणेश पनीर हाउस से स्टार्च मिला 58 किलो पनीर नष्ट कराया गया। दरभंगा जिला के बेनीपुर स्थित आशापुर चौक के सुधा मिल्क पार्लर में 21 लीटर एक्सपायर्ड दूध और 18 किलोग्राम खराब पनीर पाया गया। दोनों सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही आगे की कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। जांच और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।