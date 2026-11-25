संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना झटपटिया हनुमान मंदिर के निकट की है।

मृतक की पहचान 19 वर्षीय रोशन कुमार के रूप में हुई है। वह प्रमोद राय का पुत्र था। घटना करंज रोड स्थित न्यू ताराचक इलाके की है।

हत्या के बाद घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। इससे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस अभी हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है।

सुबह बाइक लेकर निकला था घर से, सिर में मारी गई गोली

परिजनों के अनुसार, रोशन बुधवार सुबह करीब 7:15 बजे बाइक से घर से निकला था। घर से निकलने के कुछ ही देर बाद उसे गोली मार दी गई।

गोली उसके सिर में लगी। घटना की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक रोशन की मौत हो चुकी थी। रोशन के स्वजन ने बताया कि वह सुबह बाइक से निकला था। इसके बाद गोली मारे जाने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचने पर उसे मृत पाया गया। दिन की शुरुआत में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।