Bihar Weather Today: क्या बिहार में भी दिखेगा चक्रवात 'मुरासु' का असर? मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु का बिहार के मौसम पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वर्षा की संभावना नहीं होने से लोगों को फिलहाल किसी तरह की मौसमी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हालांकि, सुबह के समय वातावरण में नमी के कारण हल्की धुंध छाने की स्थिति बनी रह सकती है। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा और धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। तीन से चार दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहेगा। मंगलवार को औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा को छोड़ कर पटना सहित अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम 31.0 डिग्री सेल्सियस एवं 33.5 डिग्री सेल्सियस कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को पटना सहित अन्य भागों में बादलों की लुका-छिपी और तेज धूप के साथ हल्की गर्मी का प्रभाव बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में एक सप्ताह तक विशेष बदलाव के आसार नहीं है।