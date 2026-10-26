बिहार में चक्रवाती तूफान 'अर्णव' और पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक, भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अर्णव और सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में 28 अक्टूबर से मौसम में बड़े बदलाव के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी अपडेट के अनुसार 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक राज्य के कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

चक्रवाती तूफान 'अर्णव' का असर

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में केंद्रित चक्रवाती तूफान अर्णव तीव्र होकर एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। इस मौसमी प्रणाली के चलते बिहार में नमी युक्त हवाएं पहुंचेंगी, जिससे राज्य भर में वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी।

कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर को राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

वहीं, 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में 40–50 किमी/घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। कैमूर (भभुआ) और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम केंद्र के मुताबिक, अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे राज्य भर में ठंड का अहसास बढ़ेगा।