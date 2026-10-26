Kal Ka Mausam 27 October: चक्रवात अर्नब का उत्तर बिहार में दोपहर बाद शुरू होगा असर, शाम में छा सकते बादल

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Cyclone Arnab Status: बंगाल की खाड़ी में उठा अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Arnab) तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

हालांकि इसका मुख्य और व्यापक असर बिहार में 29 और 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, लेकिन इसके प्रभाव से मौसम में सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

मंगलवार यानी 27 अक्टूबर 2026 को मुजफ्फरपुर और आसपास के उत्तर बिहार के जिलों में मौसम दोपहर बाद बदलने का अनुमान है। आईएमडी ने शाम को बादल छाने का अनुमान व्यक्त किया है।

कल कैसा रहेगा मुजफ्फरपुर का मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, कल (27 अक्टूबर) मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम के वक्त आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

कल यहां का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं, हवा में नमी (आर्द्रता) अधिकतम 80% और न्यूनतम 55% के करीब रहने के आसार हैं। कल बारिश को लेकर कोई भारी चेतावनी नहीं है, लेकिन गरज-चमक के साथ हल्की स्थिति बन सकती है। चक्रवात 'अर्नब' की वर्तमान स्थिति चक्रवाती तूफान 'अर्नब' को लेकर IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी का 'डीप डिप्रेशन' गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। केंद्रीकरण: यह तूफान आज (26 अक्टूबर) सुबह 08:30 बजे IST पर पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी (15.4°N अक्षांश और 88.5°E देशांतर के पास) में केंद्रित था।

यह तूफान आज (26 अक्टूबर) सुबह 08:30 बजे IST पर पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी (15.4°N अक्षांश और 88.5°E देशांतर के पास) में केंद्रित था। दूरी: यह गोपालपुर (ओडिशा) से 580 किमी दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 610 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

यह गोपालपुर (ओडिशा) से 580 किमी दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 610 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था। खतरा और लैंडफॉल: इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 27 अक्टूबर को एक 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' (Very Severe Cyclonic Storm) का रूप लेने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 28 अक्टूबर की सुबह तक इसके आंध्र प्रदेश और यनम के तटों (बापटला और विशाखापत्तनम के बीच) को पार करने की संभावना है, जिस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 140 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।