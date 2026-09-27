चुनावी रंजिश में हुई थी पार्षद पति पर गोलीबारी, पटना में लाइनर समेत 4 गिरफ्तार; मुख्य आरोपी शंकर यादव फरार

जागरण संवाददाता, पटना। बुद्धा कॉलोनी के चकारम निवासी वार्ड पार्षद पति अनिल कुमार यादव को चुनावी रंजिश में गोलियां मारी गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस वारदात की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। पुलिस की मानें तो वर्ष 2017 से चली आ रही राजनीतिक रंजिश में बुद्धा कालोनी निवासी शंकर यादव ने सुपारी देकर अनिल रास्ते से हटाने की साजिश रची थी।

अनिल की पार्षद पत्नी के खिलाफ शंकर यादव की पत्नी चुनाव लड़ती थी। चुनावी विवाद के बाद दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी।

पुलिस ने लाइनर व शूटरों को वाहन से लेकर हथियार मुहैय्या कराने वाले चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अब शंकर यादव और तीनों फरार शूटरों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है।

सीटी एसपी मध्य ममता कल्याणी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजीव नगर रोड नंबर 19 निवासी राहुल सहनी उर्फ नीरज सहनी, उसके भाई अमित कुमार उर्फ मंचल, मुंगेर के खड़कपुर के चंदन कुमार उर्फ भोली और राजीव नगर निवासी शंभु कुमार के रूप में हुई।

इनके पास से दो बाइक, एक ऑटो, दो पिस्टल, कट्टा बरामद, पांच मोबाइल बरामद किया गया है। बरामद एक बाइक अमित की है, जबकि दूसरी चोरी की है। शंभू ऑटो चलाता है, जबकि राहुल का भाई अमित निजी कंपनी में नौकरी करता है। कुख्यात राहुल राजीव नगर में सेवानिवृत जेल अधीक्षक के मकान में किराए पर रहा रहा था। वर्ष 2012 से अपराध में सक्रिय राहुल के खिलाफ पटना, आरा और मतिहारी के थानों में हत्या और हत्या के प्रयास के सात सहित 10 से ज्यादा केस दर्ज है। वह 2017 से जेल से बाहर था। चंदन के खिलाफ एसके पुरी थाने में हत्या, हत्या का प्रयास और डकैती के छह केस दर्ज हैं।

हर किसी की तय थी भूमिका, बाइक और ऑटो का इस्तेमाल घटना से कुछ दिन पहले मुख्य आरोपित ने पार्षद पति की हत्या के लिए राहुल से संपर्क किया था। राहुल ने वारदात के लिए गिरोह में अपने भाई और दोस्त को शामिल किया था।