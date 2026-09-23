पटना किदवईपुरी के अपार्टमेंट में घुसकर पूर्व पार्षद अनिल यादव को मारी गोली, पांच गोलियां लगने से हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, पटना। बुद्धा कालोनी थाना क्षेत्र के किदवईपुरी के पास बुधवार शाम अपराधियों ने अपार्टमेंट में घुसकर पूर्व पार्षद अनिल कुमार यादव को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए।

गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती गोली लगने के बाद अनिल कुमार यादव को गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें पांच गोलियां लगने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही बुद्धा कालोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस पुलिस अपराधियों की पहचान और वारदात की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल के आसपास पुलिस ने जांच की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर सीटी एसपी और थाने की पुलिस पहुंची है मामले की जांच की जा रही है।