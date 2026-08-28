बहनों से राखी बंधवाने के बाद पटना में पेड़ के पास पहुंचे CM सम्राट चौधरी, बांधी राखी और लगाया पौधा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने के बाद राजधानी वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधी। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेड़ को राखी बांधी।
राजधानी वाटिका में किया पौधारोपण, दिया संदेश।
बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2012 से मनाया जा रहा।
डिजिटल डेस्क, पटना। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से शुरू की गई परंपरा के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया।
बहनों से राखी बंधवाने के बाद राजधानी वाटिका पहुंचे CM
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले अपनी बहनों से राखी बंधवाई। इसके बाद वे राजधानी वाटिका (इको पार्क) पहुंचे, जहां बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधी और उसकी रक्षा का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया और पौधे में पानी डालकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
इस दौरान मंत्री रामचंद्र प्रसाद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
2012 से रक्षाबंधन पर मनाया जा रहा बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस
बिहार में रक्षाबंधन के दिन 'बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस' मनाने की परंपरा वर्ष 2012 से चली आ रही है। राज्य सरकार ने हरित आवरण की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की पहल की थी।
इस दिन लोगों को पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा और संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाई-बहन के रिश्ते की तरह पेड़-पौधों के साथ भी संरक्षण और जिम्मेदारी का भाव जोड़ने की यह पहल पर्यावरण के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का संदेश देती है।
पेड़ को राखी बांधकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश
रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पेड़ को राखी बांधना इसी परंपरा का हिस्सा रहा। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील का संदेश भी दिया। बिहार में रक्षाबंधन का यह पर्व अब भाई-बहन के स्नेह के साथ प्रकृति की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।