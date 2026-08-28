CM सम्राट चौधरी की कलाई पर सजी राखी, बहनों संग शेयर की तस्वीर; तेजस्वी ने लिया संकल्प

डिजिटल डेस्क, पटना। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम और विश्वास की डोर बांध रही हैं।

घरों से लेकर बाजारों तक उत्सव का माहौल है। इस खास मौके पर राजनीतिक गलियारे में भी रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर तक ने रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।

सीएम सम्राट चौधरी की बहनों ने बांधी राखी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कलाई पर उनकी दो बहनों ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने इस खास पल की तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर साझा की।

उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियां लेकर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र पर्व हमारे पारिवारिक मूल्यों, प्रेम और रिश्तों की मिठास को और मजबूत करे। उन्होंने सभी भाई-बहनों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की।

सावन पूर्णिमा पर की सत्यनारायण भगवान की पूजा

रक्षाबंधन से पहले सावन पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सत्यनारायण भगवान की पूजा-अर्चना की। उन्होंने विधि-विधान से पूजा कर प्रदेशवासियों के कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना की।

तेजस्वी यादव ने भी दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने भाई-बहन के प्रेम और विश्वास को इस पर्व की पहचान बताते हुए बहनों, बेटियों और माता तुल्य महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील की।

तेजस्वी यादव ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद करने का भी अवसर है। प्रशांत किशोर को बड़ी संख्या में बहनों ने बांधी राखी इधर, बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर के साथ भी रक्षाबंधन का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बहनों ने उन्हें राखी बांधी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और पर्व की खुशियां साझा कीं।