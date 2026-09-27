'मुझे खुद शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं', बिहार में लगातार हो रही घटनाओं पर बोले चिराग पासवान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। अब चिराग पासवान भी मीडिया के सामने इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं।

विभिन्न जिलों से आ रही आपराधिक घटनाओं की तस्वीरों ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिससे प्रदेश की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

लगातार हो रही इन वारदातों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के अहम सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे हैं।

अपनी ही सरकार पर नाराजगी

एक इंटरव्यू और मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। एनडीए के साथी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में अपराध के जो हालात हैं, उसे देखकर उन्हें मौजूदा सरकार का सहयोगी होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है।

एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे बिहार की वर्तमान स्थिति और उनके रुख को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रदेश का कोई भी नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है।