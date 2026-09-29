चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सभी 403 सीटों में उतरने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आगामी उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। मंगलवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर NDA के साथ गठबंधन होता है अच्छी बात है, वरना उनकी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इसका फैसला समय पर होगा। लोजपा (रामविलास) हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।