चिराग के 'जंगलराज' बयान पर प्रशांत किशोर का साथ, बोले- 'ऐसे लोगों से बिहार का भला नहीं'; अनुज विवाद पर भी साफ की बात
प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के 'जंगलराज' बयान का समर्थन करते हुए बिहार में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ वोट करने की अपील की।
HighLights
प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के 'जंगलराज' बयान का समर्थन किया।
बिहार में कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा।
एमएलसी चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान की अपील की।
राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ‘जंगलराज’ वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ‘जंगलराज’ से बिहार का भला नहीं हो सकता। उन्होंने मतदाताओं से जुड़े अपने राजनीतिक आह्वान के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ वोट करने की अपील भी की। यह बयान आगामी एमएलसी चुनाव के राजनीतिक माहौल के बीच आया है।
अनुज सिंह पर लगे आरोपों को लेकर भी बोले PK
जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह पर लगे आरोपों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि प्राथमिकी या अदालत से मामला सामने आता है तो पार्टी उचित कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि एमएलसी और एमएलए चुनाव में जन सुराज पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। पार्टी की ओर से उम्मीदवारों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को आधार बनाने की बात कही।
चुनाव आयोग पर भी प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल
प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई। उनका दावा है कि जन सुराज वर्ष 2021 से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है।
उन्होंने मतदाता सूची, चुनाव की तारीख, आचार संहिता और चुनाव के दौरान पैसे के इस्तेमाल जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। इन मामलों में उन्होंने आयोग के फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए।
‘बांकीपुर मॉडल’ का भी किया जिक्र
प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बांकीपुर चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां मतदाताओं ने सरकार पर लगाम लगाने की बात को समर्थन दिया, उसी तरह स्नातक और शिक्षक मतदाताओं से एमएलसी चुनाव में भी अपने विवेक से मतदान करने की अपील की।
हालांकि, ये सभी बातें प्रशांत किशोर के राजनीतिक बयान और दावे हैं। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर जन सुराज और एनडीए के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है।
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