चिराग के 'जंगलराज' बयान पर प्रशांत किशोर का साथ, बोले- 'ऐसे लोगों से बिहार का भला नहीं'; अनुज विवाद पर भी साफ की बात

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ‘जंगलराज’ वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि ‘जंगलराज’ से बिहार का भला नहीं हो सकता। उन्होंने मतदाताओं से जुड़े अपने राजनीतिक आह्वान के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ वोट करने की अपील भी की। यह बयान आगामी एमएलसी चुनाव के राजनीतिक माहौल के बीच आया है।

अनुज सिंह पर लगे आरोपों को लेकर भी बोले PK जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह पर लगे आरोपों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि प्राथमिकी या अदालत से मामला सामने आता है तो पार्टी उचित कार्रवाई करेगी।