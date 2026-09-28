MLC चुनाव में PK का दांव, अनुज सिंह पर आरोपों से लेकर NDA को वोट न देने की अपील तक; बोले- सिद्धांतों से समझौता नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जन सुराज ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पटना में कैंपेन कमेटी की बैठक में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों की तैयारियों पर चर्चा की। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अनुज सिंह को जन सुराज ने उम्मीदवार बनाया है।

बैठक में चुनावी रणनीति के साथ उम्मीदवारों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रशांत किशोर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी MLC और MLA चुनाव में अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। अनुज सिंह पर आरोपों को लेकर PK ने रखा पक्ष डॉ. अनुज सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल आरोप लगने से किसी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि आरोपों से जुड़े तथ्य या प्रमाण हैं तो उन्हें पार्टी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जन सुराज गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि FIR या न्यायालय के स्तर पर कोई गंभीर मामला सामने आता है तो पार्टी तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

‘आरोप नहीं, तथ्य के आधार पर होगा फैसला’ प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप और साबित तथ्य अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी मामले में तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।

MLC चुनाव के मद्देनजर यह बयान ऐसे समय आया है जब पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला राजनीतिक रूप से चर्चा में है। जन सुराज ने यहां डॉ. अनुज सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि जदयू के नीरज कुमार भी इस सीट से उम्मीदवार हैं।

NDA को लेकर PK ने मतदाताओं से कही ये बात बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने NDA को लेकर भी अपनी राजनीतिक स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव चाहने वाले मतदाताओं को अपने वोट के प्रभाव को समझना चाहिए।

उन्होंने NDA को वोट नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि बदलाव के लिए मतदाताओं को सोच-समझकर फैसला करना चाहिए। साथ ही उन्होंने RJD की राजनीति का भी विरोध जताया और जन सुराज के उम्मीदवारों को मौका देने की बात कही।

‘बांकीपुर मॉडल’ की भी हुई चर्चा प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए वोट की ताकत की बात कही। उन्होंने MLC चुनाव में स्नातक और शिक्षक मतदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। हालिया रिपोर्टों में भी जन सुराज की MLC चुनाव रणनीति में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता देने की बात सामने आई है। पार्टी ने बिहार की आठ विधान परिषद सीटों के चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है।

पटना स्नातक सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह के मैदान में आने से मुकाबले को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। अनुज सिंह को लेकर यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि उन्हें अनंत सिंह का समर्थन हासिल है।

ऐसे में जन सुराज की कैंपेन कमेटी की बैठक को पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे।

चुनावी मैदान में सिद्धांत बनाम सियासी रणनीति प्रशांत किशोर ने बैठक में एक तरफ उम्मीदवारों को लेकर पार्टी की नीति स्पष्ट की, तो दूसरी तरफ NDA और RJD दोनों को लेकर अपना राजनीतिक रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि जन सुराज अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगा।