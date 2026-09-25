CEC विवाद पर चिराग पासवान की दो टूक, विपक्ष के लिए नहीं, जनता के लिए स्थिति स्पष्ट करे आयोग

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आयोग, खासकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, ताकि आम जनता के मन में किसी तरह का संदेह पैदा न हो।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का हिस्सा होने के नाते वह किसी व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे।

उन्होंने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो इनका जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।

‘विपक्ष के लिए नहीं, जनता के लिए स्थिति स्पष्ट करें’

चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष क्या बोलता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आम जनता के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का अविश्वास पैदा न हो।