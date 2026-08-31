अनिल कुमार, पटना सिटी। सिद्ध शक्तिपीठ छोटी पटनदेवी मंदिर का जीर्णोद्धार अगले वर्ष 2027 के नवरात्र तक पूरा होगा।

छोटी पटनदेवी में इस बार नवरात्र पर 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के दिन 51 किलो चांदी के जयपुरिया सिंहासन पर भगवती विराजेगी।

यह जानकारी रविवार को पीठाचार्य आचार्य अनंत अभिषेक द्विवेदी व गौ मानस सेवा संस्थानम के अध्यक्ष बाबा विवेक द्विवेदी ने दी।

बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पांच वर्षों से जारी है। उन्होंने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार गौ मानस सेवा संस्थानम धर्मादाय ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। निर्माण में आम नागरिक स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं।