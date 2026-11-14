जेल रेडियो पर छठ के गीत और परिसर में अस्थायी घाट, बिहार की 52 जेलों में 1215 बंदी कर रहे व्रत

राज्य ब्यूरो, पटना। Chhath 2026: राज्य की जेलों में भी छठ महापर्व की छटा दिख रही है। छठ के पारंपरिक गीतों के बीच बंदी छठ व्रत कर रहे हैं।

कारा प्रशासन के अनुसार, राज्य के 52 जेलों में कुल 1215 बंदी छठ पूजा कर रहे हैं। इनमें 613 पुरुष जबकि 602 महिला बंदी छठव्रती हैं। पहली बार छठ करने वाले बंदियाें की संख्या 431 है।

जेल अधिकारियों के अनुसार, 220 पुरुष बंदी और 211 महिला बंदी पहली बार छठ का व्रत कर रहे हैं। जेलों में छठ व्रत करने वाले बंदियों को कारा प्रशासन की ओर से पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

जेल प्रशासन की ओर से दी गई पूजा सामग्री

शुक्रवार को पहले दिन जेलों में बंदियों ने नहाय-खाय का व्रत किया। इसके बाद अरवा चावल, कद्दू की दाल और सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया।

बंदियों के अर्घ्य के लिए जेल परिसर में ही अस्थायी घाट बनाए गए हैं। पूरे व्रत के दौरान जेल रेडियो पर छठ के पारंपरिक गीत भी बज रहे हैं।

बेउर में 37 बंदी कर रहे छठ

उधर पटना स्‍थ‍ित आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में 21 पुरुष और 16 महिला बंदी छठ व्रत कर रहे हैं। जेल परिसर में छठ की तैयारियों के बीच भक्तिमय माहौल बना हुआ है।

बंदी आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ इस महापर्व की तैयारी में जुटे हैं। छठ व्रत करने वाले सभी बंदियों को जेल प्रशासन की ओर से पूजा की आवश्यक सामग्री, नए वस्त्र और अन्य धार्मिक सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।