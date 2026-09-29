छठ पर घर लौटने वालों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, बिहार के लिए दिल्ली-चंडीगढ़ से दक्षिण भारत तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, पटना। पूजा और त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बिहार से कई रूटों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। पटना, पाटलिपुत्र, दानापुर, हाजीपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, जोगबनी और सुपौल समेत कई स्टेशनों से अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। इससे दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और दक्षिण भारत से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

चंडीगढ़ और फिरोजपुर के लिए साप्ताहिक स्पेशल 04512/04511 चंडीगढ़-पटना-चंडीगढ़ स्पेशल एक अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार चंडीगढ़ से चलेगी। वापसी में दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार पटना से परिचालन होगा। ट्रेन वाराणसी, डीडीयू, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए पटना पहुंचेगी। 04616/04615 फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और वापसी में सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक बुधवार को चलेगी। आनंद विहार से पाटलिपुत्र के लिए रोज ट्रेन 04096/04095 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन वाराणसी, बलिया, छपरा और दीघवारा होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वापसी में दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। त्योहार के दौरान दिल्ली से पटना आने वाले यात्रियों के लिए यह अहम अतिरिक्त विकल्प होगा। दक्षिण भारत से पटना और बरौनी तक भी स्पेशल 06085/06086 एरणाकुलम-पटना-एरणाकुलम स्पेशल दो अक्टूबर से चलेगी। एरणाकुलम से आने वाली ट्रेन मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब और राजेंद्रनगर होते हुए पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना से एरणाकुलम के लिए ट्रेन छह अक्टूबर से तीन नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी। 06021/06022 पोत्तनूर-बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल चार अक्टूबर से शुरू होगी और कई प्रमुख स्टेशनों से होकर बरौनी पहुंचेगी। दिल्ली से जोगबनी और सीतामढ़ी के लिए सीधी सुविधा 04008/04007 आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल 10 अक्टूबर से सात नवंबर तक शनिवार को चलेगी। यह हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया कोर्ट और फारबिसगंज होते हुए जोगबनी पहुंचेगी।