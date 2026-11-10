Chhath Puja: किशनगंज में सबसे पहले तो भभुआ में सबसे देर से अर्घ्य, सूर्यास्त-सूर्योदय का सटीक समय देखें

प्रभात रंजन, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) को लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में 15 नंवबर के सूर्यास्त और 16 नवंबर के सूर्योदय का समय जारी किया है। छठ महापर्व में पहले डूबते हुए सूर्य तथा दूसरे दिन में सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 15 नवंबर को सबसे पहले सूर्यास्त किशनगंज में 4:49 बजे व पूर्णिया में 4:50 बजे होगा। वहीं, 16 नवंबर को सूर्योदय भी सबसे पहले किशनगंज में ही सुबह 5:57 बजे होगा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त और सूर्योदय भभुआ में होगा। इस कारण वहां सबसे बाद में अर्घ्य दिया जाएगा। भभुआ में सूर्यास्त 5:08 बजे तथा अगले दिन सूर्योदय 6:13 बजे होगा। राजधानी पटना में सूर्यास्त 5:01 बजे तथा सूर्योदय 6:07 बजे होगा।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, कोहरा और बादल के कारण शाम में निर्धारित समय से पहले और सुबह में बाद में भी भगवान भास्कर दर्शन दे सकते हैं। 15 और 16 नवंबर को राज्य के किसी बादल की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन कोहरा का प्रभाव पूरे राज्य में रहेगा।