छठ पूजा की तैयारी शुरू: पटना सिटी में 53 गंगा घाट होंगे तैयार, व्रतियों की सुविधा के लिए बनेंगे 5 कृत्रिम तालाब

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सूर्य उपासना का महान पर्व छठ को लेकर नगर निगम ने गंगा के घाटों का अर्घ्य के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

निगम के अजीमाबाद अंचल अन्तर्गत आदर्श घाट समेत अन्य घाटों के तट पर बने दलदल पर मिट्टी डालने में श्रमिकों का लगाया गया है।

इस बार पटना सिटी में पांच कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 53 घाटों को छठ के लिए तैयार किया जाएगा।

गंगा का जलस्तर घटने के बाद अधिकांश घाटों पर चौड़ा और समतल तट निकलने के कारण छठ के लिए घाटों को तैयार करने में आसानी होगी।

निगम के पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि हीरानंद घाट से लेकर दीदारगंज तक छोटे-बड़े 27 घाटों को छठ के लिए तैयार किया जाएगा।

एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा

एक-दो दिन में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अंचल क्षेत्र के वार्ड 66 अन्तर्गत मंगल तालाब, वार्ड 68 के कर्मलीचक और वार्ड 69 के मारूफगंज में छठ के लिए कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जाएगा।