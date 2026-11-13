जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Nahaye Khaye 2026: चार दिवसीय आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके साथ ही राजधानी में छठ की रौनक छा गई।

सुबह से ही व्रतियों के घरों में प्रसाद तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई। पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए छठ के अनुष्ठान किए गए।

पटना के गंगा घाटों पर सुबह से ही व्रतियों और उनके स्वजन की भीड़ जुटने लगी। कंगन घाट पर भी बड़ी संख्या में व्रती पहुंचीं।

सभी ने गंगा में स्नान कर सूर्यदेव को नमन किया और प्रसाद बनाने के लिए गंगाजल लेकर घर लौटीं। कई व्रतियों ने घाट पर ही चावल-दाल, कद्दू की सब्जी और अगस्त्य के फूल का बचका तैयार किया।

अगस्त्य के फूल का भाव पहुंचा एक हजार रुपये किलो

छठ में विशेष महत्व होने के कारण बाजार में अगस्त्य के फूल की मांग बढ़ गई। इसका भाव भी आसमान छूने लगा। एक दिन पहले तक पटना के बाजारों में 500 रुपये किलो बिकने वाला अगस्त्य का फूल शुक्रवार को एक हजार रुपये किलो तक पहुंच गया।