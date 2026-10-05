CBSE ने जारी किए 10वीं-12वीं के सैंपल पेपर: 50% सवाल होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, व्हाइटनर के इस्तेमाल पर रोक

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी करने के साथ विषयवार मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार प्रश्नपत्र की रूपरेखा, मूल्यांकन पैटर्न और असेसमेंट स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विद्यार्थियों को परीक्षा के नियमों और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मार्किंग स्कीम भी उपलब्ध कराई गई है। सीबीएसई के सिटी कोर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में स्टेप मार्किंग की जाएगी। यदि विद्यार्थी ने सवाल हल करने की सही प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन अंतिम उत्तर पूरी तरह सही नहीं है, तो सही स्टेप के लिए निर्धारित अंक दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उत्तर गलत होने पर उसे एक लाइन खींचकर काटने को कहा गया है।

उत्तर काटने के लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उतर देते समय दूसरे पन्ने का इस्तेमाल करता है तो उक्त पेज पर नीचे कंटिन्यू लिखना होगा, ताकि पता चल सके कि दूसरे पन्ने पर दे रहे प्रश्न का उत्तर है।