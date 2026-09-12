सावधान! आपके फिंगरप्रिंट से भी जारी हो सकता है फर्जी सिम; बिहार-ओडिशा में CBI का एक्शन, 10 ठिकानों पर रेड

राज्य ब्यूरो, पटना। अवैध सिम बॉक्स के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के विरुद्ध सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को बिहार के वैशाली और ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में दस ठिकानों पर छापेमारी की।

इस दौरान साइबर अपराधियों को सिम मुहैया कराने के आरोप में टेलीकाम कंपनी एयरटेल के महुआ क्षेत्र के एरिया डिस्ट्रीब्यूटर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अवैध सिम बाक्स के लिए बड़ी संख्या में गलत तरीके से सिम कार्ड मुहैया कराने का आरोप है।

इस दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड समेत कई डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि वैशाली जिले के एक दर्जन से अधिक प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) के क्रेडेंशियल का दुरुपयोग कर 700 से अधिक सिम कार्ड जारी किए गए।

डिजिटल अरेस्ट के जरिए भी की ठगी बिहार पुलिस ने पिछले साल सुपौल में अवैध सिम बाक्स के जरिए साइबर ठगी किए जाने का पर्दाफाश किया था। जिस मकान में सिम बाक्स चलाया जा रहा था, वहां से 1300 से अधिक सिम कार्ड मिले थे।

बाद में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। इन सिम कार्ड से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि देशभर के कम से कम 73 साइबर अपराध मामलों से इसका कनेक्शन है। इनमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले भी शामिल हैं। जांच में यह भी पता चला कि कई लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी किए गए, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। ई-केवाइसी के नाम पर धोखे से जारी किया सिम सीबीआई के अनुसार, कुछ मामलों में वैध काम के लिए सिम लेने पहुंचे लोगों से धोखे से कई बार ई-केवाईसी कराया गया। वहीं, कुछ मामलों में दूसरे उद्देश्य से जुटाए गए बायोमेट्रिक डेटा का दुरुपयोग कर सिम जारी किए गए।