बैंकिंग परीक्षा में 'मुन्नाभाई' सिंडिकेट का भंडाफोड़! 4 राज्यों में CBI की रेड, CGST इंस्पेक्टर समेत 4 गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंकिंग क्षेत्र में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं के फर्जीवाड़ा मामले में गुरुवार को बिहार के जहानाबाद समेत चार राज्यों में कार्रवाई की है।

बैंकिंग फर्जीवाड़ा मामले में बिहार समेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सीजीएसटी इंस्पेक्टर भी शामिल है।

जांच एजेंसी ने इसे सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा फर्जीवाड़ा बताया है। मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीबीआई की मुंबई स्थित विशेष कार्य शाखा ने कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई की।

जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र के कंदौल गांव पहुंची सीबीआई की टीम ने सुधीर पांडेय के घर पहुंचकर करीब दस घंटे तक सघन जांच व पूछताछ की। सीबीआई के साथ मुंबई और यूपी पुलिस की टीम भी थी। सुधीर पांडेय के बेटे रामजी पांडेय का नाम पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं के फर्जीवाड़े में आया था। उस पर बैंकिंग परीक्षा में सेटर की भूमिका के आरोप लगे थे, जिसमें वह पूर्व में जेल भी गया था। हालांकि छापामारी के दौरान रामजी पांडेय मौजूद नहीं था।