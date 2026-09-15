Buxar Bhagalpur Expressway: सिर्फ 4 घंटे में बक्सर से भागलपुर का सफर, दिल्ली से बंगाल जाना भी होगा आसान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने हाल ही में 336 किलोमीटर लंबे बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफ्रील्ड एक्सप्रेस-वे (Buxar Bhagalpur Expressway) के निर्माण को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेस-वे दक्षिण बिहार के 13 जिलों की तस्वीर बदल देगा।

यह कोई सामान्य एक्सप्रेस-वे नहीं होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़कर बंगाल बॉर्डर तक जाने वाला एक आधुनिक 'एनर्जी और यूटिलिटी कॉरिडोर' भी साबित होगा।

दक्षिण बिहार के 13 जिलों की चमकेगी किस्मत:

बिहार कैबिनेट की बुनियादी ढांचा रिपोर्ट के अनुसार, यह एक्सप्रेस-वे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर से होकर गुजरेगा।

इस 336 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे के बनने से न केवल बक्सर से भागलपुर का 10-12 घंटे का सफर घटकर 4-5 घंटे रह जाएगा, बल्कि दिल्ली-एनसीआर से बंगाल जाना भी बेहद आसान हो जाएगा।

क्या है यूटिलिटी बेल्ट?

इस एक्सप्रेस-वे की सबसे बड़ी खासियत इसका 'एनर्जी व गैस यूटिलिटी बेल्ट' के रूप में विकसित होना है। यह एक्सप्रेस-वे GAIL की नेचुरल गैस पाइपलाइनों और पावर ग्रिड की हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के समानांतर आकार लेगा।