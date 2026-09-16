दारोगा भर्ती धांधली: 12 दिन बाद BPSSC का जवाब, फिर भी कई सवाल अनसुलझे; EOU ने भेजे 2 नए पत्र

राज्य ब्यूरो, पटना। दारोगा भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की जांच के बीच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को अपने पहले पत्र का जवाब भेज दिया है। तीन सितंबर को ईओयू ने आयोग से परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे थे।

करीब 12 दिन बाद मिले जवाब में भी कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं हैं। आयोग ने कुछ सूचनाओं के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। जवाब मिला, लेकिन जांच के सवाल बाकी ईओयू को अभी आठ सितंबर को भेजे गए दो पत्रों का जवाब नहीं मिला है। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मियों, बायोमीट्रिक एजेंसी और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी अहम जानकारी मांगी गई थी।

इसी बीच मंगलवार को ईओयू ने आयोग को दो और पत्र भेजकर परीक्षा से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है। टॉप-20 केंद्रों के रिजल्ट पर नजर मई में 1799 पदों के लिए हुई मुख्य लिखित परीक्षा में धांधली की शिकायत पर पूर्णिया और गया में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में ईओयू ने जांच संभालते हुए एसआइटी गठित की।

जांच में उन केंद्रों की जानकारी भी मांगी गई है, जहां 25 से 30 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों के सफल होने की शिकायत सामने आई थी। ईओयू ने ऐसे टॉप-20 केंद्रों और सफल अभ्यर्थियों का ब्योरा मांगा है। प्रश्न-पत्र बाहर कैसे पहुंचा, तलाश रही EOU ईओयू यह भी पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा केंद्र से बाहर आई प्रश्न-पत्र की तस्वीर वास्तविक है या नहीं। तस्वीर किस केंद्र से बाहर आई, उसे किसने खींचा और इसमें कौन कर्मी शामिल था, इसकी जानकारी मांगी गई है।