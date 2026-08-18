BPSC TRE-4 में 32,388 शिक्षक पदों पर बहाली, उर्दू के 3,229 तो हिंदी के 2,196 पद; देखिए किस विषय में कितने सीट

अक्षय पांडेय, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-4) में कक्षा एक से 12वीं तक कुल 32 हजार 388 पदों पर बहाली होगी। इनमें उर्दू विषय के 3,229 और हिंदी के 2,196 पद शामिल हैं। यानी उर्दू में हिंदी की तुलना में 1,033 पद अधिक हैं।

प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए एक सितंबर से आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर आवेदन के लिए लिंक 30 सितंबर तक उपलब्ध होगा। मध्य विद्यालय में हिंदी आगे, माध्यमिक-उच्च माध्यमिक में उर्दू वर्गवार आंकड़ों में दोनों भाषाओं के बीच अंतर दिखाई देता है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा छह से आठ में हिंदी के 1,096 पद हैं, जबकि उर्दू के 935 पद हैं। वहीं माध्यमिक में उर्दू के 660 और हिंदी के 361 तथा उच्च माध्यमिक में उर्दू के 877 और हिंदी के 739 पद हैं। उच्च माध्यमिक में सबसे ज्यादा 16,101 पद कुल 32,388 नियुक्तियों में सबसे अधिक 16,101 पद उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं-12वीं के लिए हैं। मध्य विद्यालय कक्षा छह से आठ में 8,563 और माध्यमिक कक्षा नौवीं-दसवीं में 3,877 पद हैं। प्राथमिक कक्षा एक से पांच में कुल 3,847 पद हैं। अंग्रेजी में 3,946 पद, विषयों में सबसे ज्यादा अवसर कक्षा छह से 12वीं तक विषयवार देखें तो अंग्रेजी के शिक्षकों की मांग सबसे अधिक है। अंग्रेजी के कुल 3,946 पद हैं, जिनमें मध्य विद्यालय में 1,929, माध्यमिक में 696 और उच्च माध्यमिक में 1,321 पद हैं।

रसायन शास्त्र के 3,695 पद, उच्च माध्यमिक में बड़ा आंकड़ा उच्च माध्यमिक में एकल विषय के तौर पर रसायन शास्त्र में सबसे अधिक 3,695 पद हैं। इसके बाद भौतिक शास्त्र के 1,758, वनस्पति विज्ञान के 1,078 और मनोविज्ञान के 1,030 पद हैं।

उर्दू के 3,229 और संस्कृत के 2,293 पद उर्दू के कुल 3,229 पद हैं। इनमें प्राथमिक में 757, मध्य विद्यालय में 935, माध्यमिक में 660 और उच्च माध्यमिक में 877 पद हैं। संस्कृत के कुल 2,293 पद हैं, जिनमें मध्य विद्यालय में 1,225, माध्यमिक में 322 और उच्च माध्यमिक में 746 पद हैं। हिंदी के 2,196 पद, गणित-विज्ञान में भी बड़ा अवसर हिंदी के कुल 2,196 पद हैं। इनमें मध्य विद्यालय में 1,096, माध्यमिक में 361 और उच्च माध्यमिक में 739 पद हैं। मध्य विद्यालय में गणित एवं विज्ञान के 2,188 पद हैं, जो विषयवार प्रमुख रिक्तियों में शामिल हैं। उच्च माध्यमिक में इन विषयों में भी रिक्तियां उच्च माध्यमिक में संगीत के 736, राजनीति शास्त्र के 665, गणित के 657, इतिहास के 608, जंतु विज्ञान के 449, गृह विज्ञान के 418 और कंप्यूटर विज्ञान के 407 पद हैं। समाज शास्त्र के 266, भूगोल के 176, अर्थशास्त्र के 138 और व्यावसायिक अध्ययन के 133 पद हैं। दर्शन से उद्यमशीलता तक पद उच्च माध्यमिक में दर्शन शास्त्र के 80, लेखाशास्त्र के 66 और उद्यमशीलता के 58 पद हैं। माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 756, अंग्रेजी के 696, उर्दू के 660, गणित के 570 और विज्ञान के 463 पद हैं।