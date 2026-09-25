BPSC TRE 4 का फॉर्म भरते ही अभ्यर्थियों की आंखों में आए खुशी के आंसू, बोले- आज सब कुछ मिल गया

अक्षय पांडेय, पटना। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए BPSC TRE 4 को लेकर उत्साह का माहौल है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने में जुट गए हैं। लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह मौका उम्मीद की नई किरण लेकर आया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी में उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है। आवेदन का मौका मिलने के बाद अब उनकी मेहनत को मुकाम मिलने की उम्मीद जगी है।

कई अभ्यर्थियों ने आवेदन पूरा करने के बाद राहत की सांस ली और कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है।

फॉर्म भरने के बाद कई अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ आवेदन नहीं, बल्कि शिक्षक बनने के सपने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभ्यर्थियों ने बताया कैसा रहा अनुभव

कुमारी आस्था, ओजस्वी, हरि विष्णु नारायण, आर्या कुमारी, किश्लय परासर और दिव्यांशु दिवाकर जैसे अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं भी इस खुशी को बयां करती हैं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का लंबे समय से इंतजार था। आवेदन पूरा होने के बाद अब तैयारी को और तेज करने का संकल्प लिया है।

नौकरी के सपने को मिलेगी नई दिशा

अभ्यर्थियों के मुताबिक शिक्षक की नौकरी उनके लिए केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का अवसर भी है।

TRE 4 में आवेदन के बाद अब उनकी नजर परीक्षा की अगली प्रक्रिया पर है। तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस भर्ती के माध्यम से उनके शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा।

बोले अभ्यर्थी BPSC TRE 4 का फॉर्म भरना उनके लिए बेहद भावुक पल है। लंबे समय से इस मौके का इंतजार था। आवेदन पूरा होने के बाद अब शिक्षक बनने के सपने को लेकर उम्मीद और बढ़ गई है। आस्था फॉर्म भरते समय मन में अलग तरह की खुशी थी। लंबे समय की तैयारी के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला है। अब पूरी मेहनत परीक्षा की तैयारी पर लगाने का लक्ष्य है। ओजस्वी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुरू होना बड़ी बात है। फॉर्म भरने के बाद लगा कि अब मंजिल की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। हरि विष्णु नारायण BPSC TRE 4 में आवेदन करना उनके लिए यादगार पल है। शिक्षक बनने का सपना है और इस भर्ती से उस सपने को पूरा करने की उम्मीद जगी है। अब तैयारी को और मजबूत करेंगी। आर्या कुमारी फॉर्म भरने के बाद काफी राहत महसूस हुई। भर्ती का इंतजार लंबे समय से था। अब परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी पर पूरा ध्यान रहेगा। किश्लय परासर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से अभ्यर्थियों में उत्साह है। फॉर्म भरने के बाद खुशी हुई कि शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब लक्ष्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। दिव्यांशु दिवाकर BPSC TRE 4 का फॉर्म भरते समय आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस पल का लंबे समय से इंतजार था। फॉर्म सबमिट होने के बाद लगा कि वर्षों की मेहनत और इंतजार अब एक नई उम्मीद में बदल गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बनने का सपना उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है। अंजली

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