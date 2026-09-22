BPSC TRE 4 के लिए नया अपडेट: 25 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ
बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए BPSC TRE 4 के ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर 2026 ...और पढ़ें
HighLights
BPSC TRE 4 के ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर 2026 से शुरू।
आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026।
बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। BPSC TRE 4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से भर्ती का रास्ता आगे बढ़ेगा।
25 सितंबर से शुरू होगा आवेदन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 सितंबर 2026 से होगी। अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
वहीं आवेदन और भुगतान के लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 तय की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय पर आवेदन पूरा करें।
भुगतान की अंतिम तिथि भी 25 अक्टूबर
उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार शुल्क भुगतान की तिथि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और विवरण सावधानीपूर्वक भरने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, पदों की संख्या और अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी BPSC की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में देखी जा सकेगी।