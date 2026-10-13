BPSC TRE-4 में D.El.Ed पास अभ्यर्थियों को भी मौका, 33,320 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

जागरण संवाददाता, पटना। BPSC TRE-4: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चतुर्थ चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4) में डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया है।

शिक्षकों के 33 हजार 320 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-2026 (परीक्षा वर्ष 2026) के उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।

आवेदन करते समय वेब कॉपी अनिवार्य

परीक्षा नियंत्रक की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार इच्छुक छात्र अपना ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने अंक पत्र (मार्कशीट) की वेब कापी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।

टीआरई-4 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। आयोग की वेबसाइट (https://bpsc.bihar.gov.in/) पर आनलाइन माध्यम से 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

11वीं से 12वीं तक में सबसे ज्‍यादा रिक्‍त‍ियां

शिक्षक भर्ती के चौधे चरण के तहत कक्षा एक से पांच (प्राथमिक विद्यालय) के लिए 3847, छह से आठ (मध्य विद्यालय) के लिए 8563 और नौ से 10 (माध्यमिक विद्यालय) के लिए 3877 रिक्‍त‍ियों की घोषणा की गई है।