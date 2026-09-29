BPSC TRE-4 में 932 पद और बढ़े, अब 33,320 शिक्षकों की होगी भर्ती; इन विषयों में वैकेंसी

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग TRE-04 के तहत शिक्षक बनने वाले अभ्‍यर्थियों के लिए अच्‍छी खबर है। अब 33,320 पदों पर शिक्षकों की नियुक्‍त‍ि की जाएगी।

पूर्व में बीपीएससी ने 32,388 पदों पर नियुक्‍त‍ि का नोट‍िफ‍िकेशन जारी किया था। अब इसमें 900 से अधिक रिक्‍त‍ियां जोड़ी गई हैं।

इस तरह से कुल रिक्‍त पदों की संख्‍या 33,320 हो गई है। माध्‍यम‍िक विद्यालयों में अध्‍यापक के कुल 493 जबक‍ि उच्‍च माध्‍यम‍िक विद्यालयों की कुल 439 रिक्‍त‍ियों को शामिल किया गया है। यह संख्‍या 932 होती है।

सामान्‍य प्रशासन व‍िभाग ने भेजी पूरक अध‍ियाचना

बीपीएससी ने मंगलवार को इसकी सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि चौथे चरण के विद्यालय अध्‍यापक भर्ती परीक्षा के तहत श‍िक्षा विभाग के 32,388 पदों पर नियुक्‍ति‍ के लिए 22 सितंबर को प्रकाश‍ित विज्ञापन में सामान्‍य प्रशासन विभाग के माध्‍यम से संशोध‍ित पूरक अधियाचना प्राप्‍त हुई थी।