जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शोध पदाधिकारी और अभियोजन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। परिणाम जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है।

अभियोजन पदाधिकारी के लिए 3175 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी तरह शोध पदाधिकारी में कुल 33 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभियोजन पदाधिकारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 23 हजार 218 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इसी तरह शोध पदाधिकारी परीक्षा में 412 की उपस्थिति दर्ज की गई थी।

15 जुलाई 2026 को हुई थी परीक्षा आयोग की ओर से शोध पदाधिकारी तथा अभियोजन पदाधिकारी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई 2026 को किया गया था। दोनों परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे थे। अब बीपीएससी ने दोनों परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं।

मुख्य लिखित परीक्षा अगला चरण प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अगले चरण की तैयारी शुरू करने के साथ आयोग की ओर से जारी होने वाली परीक्षा संबंधी सूचनाओं पर भी नजर रखें।