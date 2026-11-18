जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार, सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

BPSC ने जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ (बेली रोड), पटना की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। इसके लिए 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक की तारीख निर्धारित की गई है।

आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथि और अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड होंगे वॉटरमार्क वाले दस्तावेज BPSC ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

लॉगिन करने के बाद एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के डैशबोर्ड पर जाना होगा। यहां 'Download uploaded document' विकल्प पर क्लिक करके अपलोड किए गए दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे। 28 नवंबर से मिलेगा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का विकल्प आयोग की सूचना के मुताबिक, अभ्यर्थी 28 नवंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक अपने वॉटरमार्क प्रमाण-पत्र और अन्य अपलोड किए गए दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान केवल वॉटरमार्क अंकित प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ही मान्य होंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर लें और उनकी सुरक्षित डिजिटल एवं प्रिंट कॉपी तैयार रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वॉटरमार्क दस्तावेज अनिवार्य BPSC ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को वॉटरमार्क वाले दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। सामान्य या बिना वॉटरमार्क वाले दस्तावेजों को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उम्मीदवार पहले ही पोर्टल से निर्धारित दस्तावेज डाउनलोड कर लें।

सत्यापन की निर्धारित अवधि 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक रहेगी। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।