बाढ़ पीड़ितों के लिए BJP का बड़ा एलान, 51 लाख के बाद बिहार के सभी सांसद-विधायक देंगे एक महीने की सैलरी

राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भाजपा ने बड़ा सहयोग देने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे।

लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ 51 लाख रुपये की मदद की घोषणा नहीं हुई। भाजपा ने तय किया है कि बिहार के सभी भाजपा सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने एक महीने के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।

51 लाख के बाद अब एक महीने की सैलरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के बीच से आते हैं और संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होना उनका दायित्व है। इसी भावना के तहत सभी भाजपा सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से एक महीने के वेतन का अंशदान कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से आवश्यक सहयोग आगे भी जारी रहेगा। CM ने कहा- जरूरतमंदों के काम आएगी राशि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 51 लाख रुपये का चेक सौंपने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा और कठिन परिस्थितियों के समय यह राशि जरूरतमंद लोगों के काम आएगी।