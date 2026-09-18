Bihar Flood: बाढ़ में सांसद का बड़ा दांव, नितिन नवीन ने 3 महीने की सैलरी कर दी दान

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार में आई भीषण बाढ़ को लेकर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने तीन महीने के सांसद वेतन की राशि ₹6.35 लाख देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है।

राहत कार्यों पर सरकार की लगातार नजर नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए NDA सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है। इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ राहत शिविरों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी सक्रिय किया गया है। ₹7 हजार प्रति परिवार की सहायता नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित परिवारों को ₹7,000 प्रति परिवार के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा रही है। उनके अनुसार अब तक कुल ₹550 करोड़ से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था नवीन ने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

बाढ़ के कारण प्रभावित हुए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही हैं। NDRF-SDRF की टीमें तैनात बचाव अभियान में NDRF और SDRF की टीमें पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है और जहां भी अतिरिक्त सहायता की जरूरत होगी, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किसानों की फसल क्षति का होगा आकलन बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। नवीन ने कहा कि किसानों की फसल क्षति का सर्वे कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग का किया जिक्र नितिन नवीन ने बाढ़ राहत में केंद्र सरकार के सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर राहत कार्यों को लेकर समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹6.35 लाख का अंशदान नितिन नवीन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने तीन महीने के वेतन की राशि ₹6,35,000 मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने का निर्णय लिया है।