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बिहटा एयरपोर्ट से उड़ान की राह होगी आसान, अनधिकृत निर्माण से नालियों के अतिक्रमण तक जल्द दूर होंगी बाधाएं

By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:54 AM (IST)

गृह विभाग के प्रधान सचिव ने बिहटा एयरपोर्ट से विमान परिचालन की कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। ...और पढ़ें

ब‍िहटा एयरपोर्ट से व‍िमान पर‍िचालन की बाधाएं होंगी दूर। सांकेत‍िक तस्‍वीर

ब‍िहटा एयरपोर्ट से व‍िमान पर‍िचालन की बाधाएं होंगी दूर। सांकेत‍िक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहटा एयरपोर्ट से विमान परिचालन को लेकर आ रहीं कठिनाइयों को जल्द दूर किया जाएगा। गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बुधवार को इससे जुड़ा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। 

बैठक में बिहटा एयरफोर्स स्टेशन की ओर से ग्रुप कैप्टन अश्विनी कुमार ने विमानों के सुचारू परिचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत किया।

100 मीटर में निर्माण गत‍िव‍िध‍ियों की होगी समीक्षा 

इनमें बिहटा हवाई अड्डा के रनवे के एप्रोच फनल में अनधिकृत निर्माणों की पहचान, एयरफोर्स स्टेशन की बाहरी दीवार के शिखर से 100 मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों की समीक्षा, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मानसूनी नालियों के अतिक्रमण एवं अवरोध का निराकरण आदि के मुद्दे शामिल रहे। 

इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन, बिहटा से सटी भूमि के आवंटन तथा रक्षा भूमि के म्यूटेशन में प्रशासनिक सहयोग और नवनिर्मित 33 केवी फीडर लाइन को एयरफोर्स स्टेशन के लिए समर्पित किए जाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

समन्‍वय स्‍थाप‍ित कर पूरा करें काम 

प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बैठक में संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा। 

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था एवं कमजोर वर्ग प्रभाग) के. सुहिता अनुपम तथा विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

गौरतलब है कि‍ करीब 1400 करोड़ से अधिक के इस प्रोजेक्‍ट का काम अप्रैल 2027 तक पूरा करना है। इसके तहत दो मंज‍िला टर्मिनल, 10 विमानों के लि‍ए हैंगर, एयरोब्रिज, आवासीय परिसर, प्रशासनिक भवन, कार पार्किंग व अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जानी है। परिसर में एप्रॉन का निर्माण कार्य जारी है। 

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