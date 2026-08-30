बिहार की लाडो वानी ने 10 साल की उम्र में रचा इतिहास, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज; पूर्व CM ने दी बधाई

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पटना की पटना की रहने वाली 10 वर्षीय बाल कलाकार लाडो वानी पटेल ने अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों से बिहार का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है। लाडो वानी का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि लाडो वानी ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। महज दो वर्ष चार माह की उम्र में मंच पर राष्ट्रगान गाकर उन्होंने सबको चकित कर दिया था। उस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र अरविंद जत्ती एवं पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार भी मौजूद थे।

लाडो वानी अब तक लगभग 200 सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। इनमें आल इंडिया फोटो कांटेस्ट में पांचवां स्थान, चार वर्ष की उम्र में टी-सीरीज में विनर, जयपुर में ‘ब्रांड फेस आफ बिहार’, चित्रकूट में विशेष सम्मान सहित विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनेक सम्मान शामिल हैं।

इसके अलावा मानव श्रृंखला एवं नशा मुक्ति अभियान जैसे सामाजिक अभियानों में भी लाडो ने सक्रिय भागीदारी की है। उन्होंने लाडो की पाठशाला खोल रखी है, जो बिल्कुल फ्री है। लाडो बानी को 'यंगेस्ट फीमेल मिनी मॉडल' के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मान्यता दी गई है।