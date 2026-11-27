डिजिटल डेस्‍क, पटना,गया। एक दौर था जब बिहार के उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बेंगलुरु या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, एथेनॉल, आईटी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में देश की बड़ी कंपनियों के बढ़ते निवेश के बीच अब प्रवासी उद्यमी भी अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों और बियाडा की पारदर्शी कार्यप्रणाली ने निवेशकों का भरोसा फिर से जीता है।

1992 में छोड़ा था बिहार, अब गया में कर रहे 500 करोड़ का निवेश गया के रहने वाले उद्यमी उदयन कुमार सिंह की कहानी इस बदलते माहौल की सबसे बड़ी गवाह है। वे कुमार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंपनी चलाते हैं, जिसकी शाखाएं भारत के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में हैं।

पुराने दिनों को याद करते हुए उदयन कुमार सिंह बताते हैं, "पहले मेरे पिताजी की कंपनी यहीं थी, लेकिन साल 1992 में हम बिहार छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। आज फिर से बिहार में निवेश करने का अच्छा मौका मिल रहा है। हम गया के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 500 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। यहां एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तैयार होंगे, जो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार सचमुच बदल रहा है, तो वे कहते हैं, "सौ प्रतिशत बिहार बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां अब उद्योग के लिए बहुत अच्छा माहौल है।" बंगाल, ओडिशा और झारखंड को छोड़ बिहार को चुना कुछ ऐसा ही अनुभव दिल्ली में इंटीरियर डिजाइनिंग का बड़ा काम करने वाली कंपनी वैभव इंटीरियर्स के जनरल मैनेजर गौतम गुप्ता और डायरेक्टर कुंदन कुमार का भी है। उनकी कंपनी उत्तर भारत से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक कॉरपोरेट ऑफिस डिजाइन करती है। अब वे बिहार में ग्लास, पीवीसी पैनल और जीआई चैनल्स का प्लांट लगाने जा रहे हैं।

गौतम गुप्ता बताते हैं, "हमने प्लांट लगाने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे कई राज्यों का दौरा किया। सभी जगह की नीतियां देखने के बाद हमें बिहार सरकार की पॉलिसी सबसे ज्यादा बेहतर लगी। दिल्ली में बिहार सरकार द्वारा आयोजित इंडस्ट्री मीट से हमें काफी फायदा मिला। यहां बियाडा जिस पारदर्शी तरीके से जमीन का प्रबंधन कर रहा है, वह बेहद सराहनीय है।"

फतुहा में प्लांट से 400 से ज्यादा लोगों को मिलेगा काम कंपनी ने फतुहा में बियाडा से 3 करोड़ 10 लाख रुपये की बोली लगाकर जमीन ली है और अगले एक साल में यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। गौतम गुप्ता आगे कहते हैं, "इस यूनिट से 100 से ज्यादा लोगों को सीधा और करीब 300 से 400 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हमारी कोशिश है कि बिहार के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनकी घर वापसी हो सके। इस पारदर्शी व्यवस्था के लिए बियाडा के अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने बिहार को प्रगति की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।"