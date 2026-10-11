बिहार की 2100 बेटियों को 2 लाख तक देगी सरकार, युवतियों के लिए स्टार्टअप सहायता योजना
बिहार सरकार ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना के तहत 2100 महिलाओं को उद्यमिता के लिए 50 हजार से ...और पढ़ें
HighLights
2100 महिलाओं को मिलेगा उद्यमिता के लिए आर्थिक सहयोग।
50 हजार से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और नवाचार को बढ़ावा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में छात्राओं और युवतियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2100 महिलाओं को लाभ देने की पहल की है।
इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
इस पहल का उद्देश्य बिहार की बेटियों के नवाचार और स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के माध्यम से छात्राओं और युवतियों को अपने नए विचारों को व्यवसाय का रूप देने का अवसर मिलेगा।
जिन युवतियों के पास कोई नया स्टार्टअप आइडिया या उद्यम शुरू करने की योजना है, उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ मार्गदर्शन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
इससे वे अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
नवाचार और नए व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा
बदलते दौर में स्टार्टअप और नई तकनीक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। ऐसे में योजना को राज्य की युवतियों में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
योजना के जरिए नई सोच, तकनीकी नवाचार और व्यावसायिक संभावनाओं वाले विचारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।
आर्थिक सहायता मिलने से चयनित प्रतिभागियों को अपने व्यवसाय की शुरुआती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
आत्मनिर्भर बनेंगी बिहार की बेटियां
इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनाना है।
आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन के माध्यम से युवतियों को अपने पैरों पर खड़े होने तथा व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
विशेष रूप से उन युवतियों के लिए यह पहल उपयोगी साबित हो सकती है, जो बेहतर विचार और काम करने की क्षमता रखने के बावजूद पूंजी की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती हैं।
महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
छोटे व्यवसायों और नए स्टार्टअप के विकास से स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।