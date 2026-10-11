बिहार की 2100 बेटियों को 2 लाख तक देगी सरकार, युवतियों के लिए स्टार्टअप सहायता योजना

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार में छात्राओं और युवतियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2100 महिलाओं को लाभ देने की पहल की है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

इस पहल का उद्देश्य बिहार की बेटियों के नवाचार और स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के माध्यम से छात्राओं और युवतियों को अपने नए विचारों को व्यवसाय का रूप देने का अवसर मिलेगा।

जिन युवतियों के पास कोई नया स्टार्टअप आइडिया या उद्यम शुरू करने की योजना है, उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ मार्गदर्शन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

इससे वे अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।

नवाचार और नए व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा

बदलते दौर में स्टार्टअप और नई तकनीक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। ऐसे में योजना को राज्य की युवतियों में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।