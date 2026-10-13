Bihar Kal Ka Mausam: बिहार में गुलाबी ठंड की आहट, 14 और 15 अक्टूबर को राज्य भर में खिली रहेगी धूप

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया चल रही है और मौसम प्रणालियां अनुकूल बनी हुई हैं।

पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क दर्ज किया गया। कैमूर जिले के भभुआ में सबसे अधिक तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान किशनगंज के अर्राबारी में 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़त देखी गई है।

5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान औसतन 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।