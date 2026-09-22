Bihar Weather Update: विदाई से पहले फिर एक्टिव हुआ मानसून, किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट 

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मौसम आज से करवट लेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मंगलवार से राज्य में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ कई जिलों में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश के तीन जिलों के बांका, जमुई और किशनगंज में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को वर्षा का दायरा बढ़ने के साथ 12 जिलों में झमाझम वर्षा की संभावना है।

बुधवार को अररिया, भागलपुर, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और शेखपुरा में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं, 25 सितंबर को पटना सहित अरवल, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा में भारी वर्षा की चेतावनी है। मंगलवार को बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ मौसम को तेवर बदलने के संकेत हैं। तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार से बुधवार के बीच गहरे दबाव के रूप में बदलेगा। इसके चलते बिहार में वर्षा और वज्रपात की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

मंगलवार को उत्तर पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा और आंधी चलने की भी संभावना है।