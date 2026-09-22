विदाई से पहले फिर सक्रिय हुआ मानसून, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई से ठीक पहले कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 24 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 18 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

तटीय और पश्चिमी इलाकों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जहां गुजरात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और महाराष्ट्र व गोवा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है।

बिहार में भारी बारिश का अलर्ट बिहार में 22 सितंबर को मौसम मिला-जुला रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 23 सितंबर से मानसूनी बारिश जोर पकड़ेगी। 24 और 25 सितंबर को राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, गरज-चमक और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम? राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

दिन के समय 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में मानसून की स्थिति उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में निकलेगी धूप राजस्थान में 22 सितंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने की संभावना है। जयपुर और कोटा समेत ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ सीमित इलाकों में हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून मध्य प्रदेश के कई जिलों में 22 सितंबर से मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके चलते राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

महाराष्ट्र और गुजरात का हाल महाराष्ट्र और गोवा में मंगलवार को भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जहां तटीय इलाकों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।