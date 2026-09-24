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Bihar Weather Update: बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:09 AM (IST)

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने से अगले 24-48 घंटों में बिहार के मौसम ...और पढ़ें

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा।

  2. बिहार के 15 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी।

  3. तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित सभी जिलों के मौसम में 24 घंटे के दौरान बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने के साथ अगले 24-48 घंटे में राजधानी समेत पूरे बिहार के मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। 

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार ओडिशा, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में अगले दो दिनों तक अलग-अलग हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। प्रदेश के 15 जिलों के अलग-अलग भागों में भारी व अति भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई। 

कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

पटना सहित सभी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और कई स्थानों पर आंधी-पानी को लेकर स्थिति बने रहने की संभावना है। कई स्थानों पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 

पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान एवं पश्विमी चंपारण जिले में अति भारी वर्षा एवं अररिया, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अगले दो दिनों अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार है। 

बांका के फुल्लीडुमर में 45.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा 

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। बांका के फुल्लीडुमर में 45.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को औरंगाबाद, नालंदा एवं शेखपुरा को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 

पटना का अधिकतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33.2 डिग्री सेल्सियस 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ के कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में दिन भर उमस के साथ शाम में बूंदाबांदी से मौसम सामान्य बना रहा। राजधानी सहित गया, भागलपुर, डेहरी,वैशाली में बूंदाबांदी और तेज हवा से मौसम सामान्य बना रहा।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

मुजफ्फरपुर के सराय में 36.8 मिमी, मुंगेर के संग्रामपुर में 36.2 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 32.4 मिमी, बांका के रजौन में 30.6 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 28 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 26.4 मिमी दर्ज की गई।

पटना के बिहटा में 24.2 मिमी, जमुई में 20.4 मिमी, मधेपुरा के कुमारखंड में 20.2 मिमी, जमुई के खैरा में 18.2 मिमी, मुंगेर के असरगंज में 16.8 मिमी, वैशाली के बिदुपुर में 16.2 मिमी, कटिहार के मनिहारी में 14.2 मिमी, छपरा में 13.4 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 13 मिमी, किशनगंज के पोठिया में 12.8 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 12.4 मिमी दर्ज की गई।

बांका के बौसी में 10.6 मिमी, भागलपुर के नाथनगर में 9.8 मिमी, वैशाली के लालगंज में 9.6 मिमी, बांका के बरहट में 9.6 मिमी, पूर्णिया के बनमनखी में 8.4 मिमी, भोजपुर के चरपोखरी में 8.4 मिमी, बांका के अमरपुर में 8.4 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 8.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 33.2 27.6
गया 31.0 25.2
भागलपुर 31.2 25.7
मुजफ्फरपुर 34.4 27.1

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