डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून की गतिविधि काफी कमजोर रही है। उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों और शेष राज्य के एक-दो स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 15 से 21 सितंबर 2026 की अवधि के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है।

पिछले 24 घंटों का तापमान और वर्षा का हाल राज्य में सबसे अधिक तापमान भभुआ (कैमूर) में 38.1डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज से 37.9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं सबसे कम तापमान वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटे में अरेराज में सर्वाधिक 46.2 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि जीरादेई में 43.2 mm, राघोपुर में 33.4mm और कटोरिया में 30.4mm वर्षा रिकॉर्ड हुई। अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम 16 सितंबर : राज्य के भभुआ (कैमूर), किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों में 30–40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।