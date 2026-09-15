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Bihar Kal Ka Mausam: 16 सितंबर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:16 PM (IST)

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 16 सितंबर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया ...और पढ़ें

बिहार का मौसम(एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार का मौसम(एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. 16 सितंबर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

  2. 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका।

  3. लोगों को खुले स्थानों से दूर सुरक्षित रहने की सलाह।

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून की गतिविधि काफी कमजोर रही है। उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों और शेष राज्य के एक-दो स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 15 से 21 सितंबर 2026 की अवधि के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है।

पिछले 24 घंटों का तापमान और वर्षा का हाल

राज्य में सबसे अधिक तापमान भभुआ (कैमूर) में 38.1डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज से 37.9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं सबसे कम तापमान वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटे में अरेराज में सर्वाधिक 46.2 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि जीरादेई में 43.2 mm, राघोपुर में 33.4mm और कटोरिया में 30.4mm वर्षा रिकॉर्ड हुई।

अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

16 सितंबर : राज्य के भभुआ (कैमूर), किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों में 30–40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।

17 सितंबर: औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया और रोहतास जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट है। उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और दक्षिण-मध्य भागों में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।

18 सितंबर: दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30–40 किमी/घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

19 से 21 सितंबर: इन तीन दिनों के लिए मौसम विभाग ने राज्य में कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं 

अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने वज्रपात और तेज बारिश को देखते हुए लोगों को खुले में न रहने, बिजली के खंभों व ऊंचे पेड़ों से दूर पक्के मकानों में शरण लेने और अचानक बाढ़ की संभावना वाले निचले इलाकों से दूर रहने का परामर्श दिया है।

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