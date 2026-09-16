डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही। उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों और राज्य के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 37.6°C कैमूर (भभुआ) में दर्ज किया गया। राज्यभर में अधिकतम तापमान 30.4°C से 37.6°C के बीच रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2°C पश्चिम चंपारण (वाल्मीकि नगर) में दर्ज हुआ। राज्य का न्यूनतम तापमान 24.2°C से 29.0°C के बीच रहा।

कहां कितनी बारिश हुई अरेराज में 46.2 मिमी, जीरादेई में 43.2 मिमी, राघोगढ़ में 33.4 मिमी और कटोरिया में 30.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी 16 सितंबर को पटना, गया, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और बिजली गिरने (वज्रपात) की आशंका जताई गई है।