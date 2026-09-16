Bihar Kal Ka Mausam: बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, बिहार में मानसून कमजोर रहा, लेकिन 16 से 18 सितंबर तक कई जिलों में ...और पढ़ें
HighLights
16-18 सितंबर तक बिहार में भारी बारिश की संभावना।
40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें।
डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही। उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों और राज्य के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 37.6°C कैमूर (भभुआ) में दर्ज किया गया। राज्यभर में अधिकतम तापमान 30.4°C से 37.6°C के बीच रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2°C पश्चिम चंपारण (वाल्मीकि नगर) में दर्ज हुआ। राज्य का न्यूनतम तापमान 24.2°C से 29.0°C के बीच रहा।
कहां कितनी बारिश हुई
अरेराज में 46.2 मिमी, जीरादेई में 43.2 मिमी, राघोगढ़ में 33.4 मिमी और कटोरिया में 30.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।
बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
16 सितंबर को पटना, गया, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और बिजली गिरने (वज्रपात) की आशंका जताई गई है।
वहीं 17 सितंबर को जमुई, मुंगेर और नवादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 18 सितंबर को औरंगाबाद और गया जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
वहीं 20 से 22 सितंबर तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है।
मौसम विभाग ने दिए सुझाव
मौसम, बिजली गिरने और तेज हवाओं के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश या तूफान के दौरान पक्के मकानों में शरण लें और ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों व लोहे की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें।
यह भी पढ़ें- बिहार में सोलर से बिजली बचत के साथ रोजगार पर फोकस, राम कृपाल यादव बोले- ग्रीन एनर्जी भविष्य की जरूरत