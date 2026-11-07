Bihar Weather Update: बिहार में दीपावली पर शुष्क रहेगा मौसम, दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का अहसास

जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। दीपावली पर मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 11 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है।

सुबह के समय धुंध का प्रभाव सुबह के समय धुंध का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास होगा। हालांकि, सुबह और रात्रि में हल्की ठंड और सिहरन का असर रहेगा। शुक्रवार को पटना सहित अन्य भागों का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहा।