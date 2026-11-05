Bihar Weather Update: अगले छह दिनों तक शुष्क रहेगा बिहार का मौसम, सुबह-रात में हल्की ठंड

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम अगले छह दिनों तक शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क और धुंध का असर बना रहेगा। सुबह और रात्रि में हल्की ठंड का प्रभाव रहेगा। चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

बुधवार को पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस एवं 34.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मुरासु का विशेष प्रभाव प्रदेश के मौसम पर नहीं होगा। हफ्ते भर में दो चक्रवात बनने के कारण ठंड में विशेष वृद्धि की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का प्रभाव एवं सुबह और रात्रि में हल्की ठंड की स्थिति बनी रहेगी।